Sigrid Matz als Küsterin in Borchen verabschiedet

Ein Arbeitsende mit vielen Erinnerungen nach fast 25-jähriger Tätigkeit in der Stephanus-Kirchengemeinde

Borchen

Wenn der Beruf eine Berufung ist, dann ist der Eintritt in den Ruhestand nicht nur das Ende der Arbeitszeit, sondern auch ein großer Abschied, der von vielen Erinnerungen, Freunden und emotionalen Gefühlen begleitet wird. Für Sigrid Matz, der langjährigen Küsterin der Stephanus-Kirchengemeinde in Borchen, stand jetzt ein solcher Abschied an.

Von Julia Pongratz