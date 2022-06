Sind mehr Stellplätze in Borchen nötig?

Die CDU will für neue Bauvorhaben 1,5 Parkplätze pro Wohneinheit vorschreiben

Borchen

Ein Parkplatz pro Wohneinheit – so sieht es die Stellplatzsatzung des Landes NRW für Neubauten vor. Kommunen können seit 2019 über eine eigene Satzung festlegen, wie viele Auto- und Fahrradstellplätze für Bauvorhaben nachzuweisen sind. Genau eine solche Satzung will die CDU in Borchen durchsetzen und darin 1,5 Parkplätze pro Wohneinheit vorschreiben.

Von Franz Purucker