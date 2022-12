SPD Borchen will drei Bauvorhaben verhindern

Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Borchen hat sich in seiner jüngsten Sitzung ausführlich mit den Bauvorhaben Unterm Hahnen und am Hessenberg beschäftigt. Der Kreis Paderborn hatte als Genehmigungsbehörde das gemeindliche Einvernehmen ersetzt, da die Gründe hierfür nicht hinreichend waren. In einem Fall wurde die Baugenehmigung bereits erteilt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch