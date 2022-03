Spender stellen in Borchen alles Nötige bereit

Dank einer überwältigenden Spendenbereitschaft und dem unermüdlichen Einsatz vieler Freiwilliger hat es von der ersten Idee bis zur Aufnahme der ersten Ukraine-Flüchtlinge im ehemaligen Altenwerk in Schloß Hamborn nur wenige Tage gedauert.

Ehemaliges Altenwerk Schloß Hamborn in kurzer Zeit zur Unterkunft für 98 Ukraine-Flüchtlinge hergerichtet

Vor gut zwei Wochen bot Gerd Bögeholz, Vorstandsmitglied der Rudolf-Steiner-Werkgemeinschaft Schloß Hamborn, der Gemeinde Borchen an, Flüchtlinge aus der Ukraine in den beiden leerstehenden Etagen des ehemaligen Altenwerks aufzunehmen.

Bis zum Wochenende (19./20. März) werden insgesamt 98 Geflüchtete einziehen, überwiegend Frauen, Kinder und ältere Menschen, erzählt Gerd Bögeholz. Damit sei die Aufnahmekapazität erschöpft. Dass es überhaupt so schnell ging, die beiden Etagen wohnlich herzurichten, ist der enormen Spendenbereitschaft der Bürger zu verdanken, ist auch Bürgermeister Uwe Gockel begeistert: „Wir wollten die Räume ausstatten, aber in dieser Schnelligkeit wäre das nicht möglich gewesen.“ Die Hilfsbereitschaft der Bürger sei ein „absoluter Glücksfall für uns“.

Den Stein ins Rollen brachte Mischka Kaiser, der Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe Schloß Hamborn ist. Er startete einen Aufruf bei Facebook und erreichte damit viele Bürger und Firmen, die innerhalb kürzester Zeit alles spendeten, um die Zimmer auszustatten. Von Betten, Matratzen und Schränken über Bettwäsche bis hin zu Spielzeug. Alles war in kürzester Zeit vorhanden.

„Überwältigende Spendenbereitschaft“

Eine der Helferinnen, die beim Einrichten half, ist Heike Oster. Sie berichtet von einer großen Dankbarkeit der Spender: „Viele bedanken sich, dass wir das machen, und halten immer noch den Kontakt und fragen, was gebraucht wird und was sie spenden können. Sie sind froh, dass sie irgendwas tun können.“

Auch Gerd Bögeholz spricht von „einer überwältigenden Spendenbereitschaft, die uns überrollt hat.“ Während an der einen Ecke im Gebäude noch grundgereinigt wurde, wurden an der anderen bereits Zimmer eingerichtet. „Wir haben irgendwann die Spendenaufrufe konkretisiert und als wir genug hatten, gestoppt, damit die Spenden da ankommen, wo sie gebraucht werden“, berichtet Vorstandsmitglied Lothar Dietrich.

Grünen-Ratsherr Hartmut Oster ist Beauftragter für die Belange Schloß Hamborns und erklärt die riesige Spendenbereitschaft auch damit, dass die Menschen der Fassungslosigkeit über das Kriegsgeschehen irgendetwas entgegensetzen wollen: „Wir müssen doch was tun“ war ein Satz, den die Helfer vor Ort oft hörten.

Das ehemalige Altenwerk war innerhalb einer Woche bezugsfertig. „Ohne die Ehrenamtlichen wäre es nicht gegangen“, lobt Lothar Dietrich. Die Gemeinde stellte sechs Kühlschränke und zehn Doppelstockbetten zur Verfügung.

Weitere Unterkünfte

Derzeit sind 225 Flüchtlinge in der Gemeinde Borchen angekommen, teilt Uwe Gockel mit. Die meisten von ihnen sind privat untergebracht. Die Baptistengemeinde habe viele Geflüchtete aufgenommen. Weitere Plätze stelle die evangelische Kirchengemeinde im HoT Borchen und die katholische Kirchengemeinde, die das Pfarrhaus Kirchborchen zur Verfügung stellt. Auch ein Appartement im Pfarrheim Etteln steht bereit, sagt Gockel: „Wir haben zudem 25 Angebote von Privatpersonen, die Wohnraum zur Verfügung stellen.“

Große Dankbarkeit

Sabine Brewster kümmert sich um die alltäglichen Belange der Geflüchteten in Schloß Hamborn. Die Mitarbeiterin organisiert die Verteilung auf die Zimmer und hilft bei allen Fragen, egal ob zu Reparaturen, Babynahrung oder wo es Katzenstreu gibt. „Eine Dame hat ihre Katze mitgebracht. Und vier Hunde sind auch mit eingezogen“, erzählt sie.

Insgesamt sei die Atmosphäre positiv. Alle seien froh, dass sie jetzt angekommen seien. „Es ist eine große Dankbarkeit unter unseren Gästen zu spüren. Sie bieten immer wieder ihre Hilfe an und wollen mit anpacken“, erzählt Brewster. Sie selbst spricht kein Ukrainisch, aber Englisch. Das klappt. „Drei Kolleginnen und zwei Ukrainerinnen von außen helfen beim Übersetzen“, sagt Gerd Bögeholz.

Am wichtigsten sei für die Menschen funktionierendes Internet und Fernsehen, um alle Geschehnisse aus der Heimat verfolgen zu können, erzählt Lothar Dietrich: „Wir haben deshalb am ersten Tag sechs Access-Points eingerichtet. Das W-Lan steht allen zur Verfügung.“

Viele Kinder

Bislang sind in Schloß Hamborn 30 schulpflichtige Kinder und etwa 13 Kita-Kinder angekommen. Außerdem einige Babys und zwei schwangere Frauen. Bei der Gemeinde sind mittlerweile 55 schulpflichtige Kinder registriert. „Ich bin im Gespräch mit den Schulleitungen und gucke, wie wir sie integrieren können. Ich bin sicher, dass unsere Fachkräfte eine praxisorientierte Lösung finden. Die Basis ist hier viel schneller als die Politik“, sagte Uwe Gockel am Dienstag mit Blick auf Vorgaben, die aus Düsseldorf noch auf sich warten ließen.

Wie kann man helfen

Die Gemeinde Borchen braucht momentan vor allem Dolmetscher. Wer ukrainisch oder russisch spricht und sich engagieren möchte, kann sich bei Thomas Finke, Leiter der Stabsstelle des Bürgermeisters, melden unter Telefon 05251/3888158. Wer Wohnraum für die Geflüchteten zur Verfügung stellen kann, schickt eine E-Mail an ukraine-hilfe@borchen.de oder wendet sich ebenfalls an Thomas Finke.

Lothar Dietrich hofft auch auf die Hilfe pensionierter Lehrer: „Wir suchen ehemalige Pädagogen, die Sprache vermitteln können. Sie müssen nicht unbedingt ukrainisch sprechen, aber Deutsch vermitteln können.“ Auch Erzieher würden jetzt gebraucht.

Der Bedarf an Sachspenden sei vorerst gedeckt, betont Gerd Bögeholz: „Wenn uns jemand unterstützen will, sind jetzt Geldspenden sinnvoll. Die können wir bedarfsorientiert einsetzen, je nachdem was gerade benötigt wird.“

