Sportschützin Franziska Müller aus Nordborchen trainiert an digitaler Zielscheibe

Kurz vor dem Schuss ist es mucksmäuschenstill im Schießstand der Schießabteilung Nordborchen. Hochkonzentriert visiert die 15-jährige Sportschützin Franziska Müller das Ziel an. Dann folgt das Drücken des Abzugs und anschließend der Blick auf die Zielscheibe, die digital direkt vor der jungen Schützin auf dem Schießstand steht. Wenn ein roter Punkt aufleuchtet, dann hat die Schülerin wieder eine Neun geschossen und damit in die Mitte der Zielscheibe getroffen.

Sportschützin Franziska Müller am Schießstand.

Eine Acht wird in Gelb markiert und zeigt den Treffer in unmittelbarer Nähe der Höchstpunktzahl an. Wenn Franziska Müller trainiert, dann tummeln sich die Treffer auf der digitalen Zielscheibe tatsächlich rund um das Zentrum der Zielscheibe.