St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Kirchborchen freut sich aufs Vogelschießen und Schützenfest

Borchen-Kirchborchen

Mit Mut und Zuversicht, aber auch einer Portion Achtsamkeit geht die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Kirchborchen in die neue Saison. Zwei Jahre stand das Vereinsleben praktisch still, bevor im Herbst 2021 mit dem Familientag und dem Oktoberfest wieder Leben in den Verein kam. Nun steht zwar nicht das Ende der Pandemie bevor, aber immerhin der Neustart in das aktive Vereinsleben.