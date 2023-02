Stellplatzsatzung in Borchener Ratssitzung beschlossen

Borchen

Eine Stellplatzsatzung regelt detailliert, wie viele Stellplätze für Autos und Fahrräder bei neuen Bauvorhaben und Umbauten je nach Nutzung auf dem Grundstück oder in der Nähe mit eingeplant werden müssen. Diesem Antrag der CDU wurde in der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag (2.Februar) zugestimmt.

Von Katharina Freise