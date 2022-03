Tambourcorps Nordborchen ehrt Mitglieder: Gemeinschaft trägt durch schwierige Zeit

Es gab viele Ehrungen für langjährige Treue. Für 40 Jahre im Dienste der Musik bekamen Markus Lüke, Markus Koch, Elmar Schäfer, Uwe Gockel, Martin Wibbe und Michael Neugebauer den goldenen Trommlerorden. Neugebauer wurde zudem die goldene Dirigentennadel des Volksmusikerbundes für 20-jährige Tätigkeit als Tambourmajor und musikalischer Leiter verliehen. Joachim Koch erhielt den Kreisorden in Silber für seine mehr als 20-jährige Tätigkeit im Vorstand und für seinen Einsatz in der Trommel-Ausbildung.

Andreas Rensing bekam die Landesehrenmedaille des Volksmusikerbundes überreicht. Er leitet seit 15 Jahren die Vereinsgeschicke an vorderster Stelle. Den Vereinsorden in Bronze bekamen Timo Gerdiken und Vincent Meyer für zehnjährige aktive Mitgliedschaft.

Der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Lückehe dankte allen Geehrten für ihren Einsatz zum Wohle des Vereins und hob das gute Vereinsklima hervor: „Gerade in schwierigen Zeiten, wie in den vergangenen Jahren, hat das Ehrenamt einen ganz wichtigen Platz in der Gesellschaft, der vorher fast vergessen schien.“

Trotz ausgefallener Schützenfeste gab es einige Highlights wie den Schützenfest-Blues, Geburtstagsgrüße, die kleinste Parade der Welt und die Nikolausüberraschung. Alle Infos zum Tambourcorps gibt es im Internet unter www.tambourcorps-nordborchen.de.