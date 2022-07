Traktor zu spät gesehen: 23-Jähriger in Borchen schwer verletzt

Weil er ein Traktor-Gespann am Straßenrand offenbar zu spät gesehen hat, ist ein 23-Jähriger bei einem Unfall in Borchen-Etteln schwer verletzt worden.

Trotz Vollbremsung in Trecker-Gespann gekracht

Schwer verletzt ist ein 23-Jähriger nach einem Unfall in Borchen-Etteln ins Krankenhaus gebracht worden (Symbolbild).

Wie die Polizei mitteilt, war der 23-Jährige am Samstag gegen 18.40 Uhr mit seinem VW Golf auf dem Milchweg von Dörenhagen in Richtung Borchen-Etteln unterwegs gewesen. Aus seiner Fahrtrichtung gesehen stand links neben der Fahrbahn am Feldrand, ein Traktorgespann mit zwei landwirtschaftlichen Anhängern.

Dieses Gespann sah der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen zu spät. Trotz Vollbremsung kollidierte sein Wagen mit dem letzten Anhänger des Gespanns. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Da bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Wagen wurde bei dem Unfall total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Einer der Anhänger des Treckers wurde laut Polizei total, der andere leicht beschädigt.