Trauer in Borchen-Dörenhagen um Bernhard Ekelt

Vereine und Institutionen in und um Dörenhagen trauern um ihr Vereinsmitglied und Aktivposten Bernhard Ekelt, der im Alter von 71 Jahren am vergangenen Wochenende gestorben ist. Die Dorfgemeinschaft, das Vereinswesen, die Musik, aber auch politische Verantwortung in unterschiedlichen Gremien lagen dem Bankkaufmann stets am Herzen.

Langjährige Treue und ausgiebige Vorstandsarbeit waren für den Verstorbenen eine Selbstverständlichkeit. Nachfolgend eine kleine Auflistung über die Vielseitigkeit seines Vereinsarrangements:

St.-Sebastian Schützenbruderschaft Dörenhagen: 55 Jahre Mitglied, doppelter Königsschuss 1974 wie auch 2008, geschäftsführender Vorstand als Kassierer (1999 bis 2019). Nach seinem Ausscheiden wurde er zum Ehrenkassierer der Bruderschaft ernannt. Im Jahre 2009 wurde Bernhard Ekelt für seine Verdienste das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz des Bundes der historischen Schützenbruderschaften verliehen.

In der Jungschützen und Schießsportabteilung: Gründungsmitglied im Jahre 1977, von 1977 bis 1984 erster Kassierer und seit 2009 Ehrenmitglied.

Musik lag ihm am Herzen

Bereits 1968 trat Bernhard Ekelt in den damaligen Fanfarenzug Dörenhagen ein. Als dieser umgewandelt wurde in den Musikverein St.-Sebastian Dörenhagen war er viele Jahre Vorstandsmitglied, in letzter Funktion als Geschäftsführer (1971 bis 2000) und wurde anschließend zum Ehrenmitglied ernannt. Dem Musikverein war er auch als passives Mitglied bis zu seinem Tod immer eng verbunden, denn die Musik lag ihm besonders am Herzen.

Auch zum Paderborner Schützenverein pflegte Bernhard Ekelt eine enge und lange Freundschaft als Mitglied der Kämper Kompanie des PBSV.

Edelweiß-Club 98 Dörenhagen: Bernhard Ekelt gehörte zu den Gründungsmitgliedern im Jahr 1998 und war stets im Vorstand tätig, zunächst als Schriftführer (1998 bis 2005) und anschließend als Kassierer (2005 bis 2018).

DJK Dörenhagen: 53 Jahre treue Vereinszugehörigkeit.

Im Heimat und Kulturkreis Dörenhagen war Bernhard Ekelt Mitglied seit 1996 und setzte sich hier mit Herzblut für unterschiedliche Belange der Dorfgemeinschaft ein. Besonders am Herzen lag ihm der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, den er mit ganzer Kraft unterstützte.

Besonders lag Bernhard Ekelt aber auch die Musik weit über die Grenzen Dörenhagens hinaus am Herzen. Im Kreismusikerbund setzte er sich aktiv seit 1978 in verschiedenen Vorstandämtern für die Belange des Kreismusikerbundes Paderborn 1976 ein, davon von 1985 bis 2013 als Vorsitzender und seit 2013 als Ehrenvorsitzender.

Neben der vielseitigen Vereinstätigkeit setzte sich sein Engagement auch im Bereich der Politik fort. Seit vielen Jahren war Bernhard Ekelt Mitglied und Aktivposten im CDU-Ortsverband Dörenhagen. Unter anderem übernahm er auch die Verantwortung für die Dörenhagener Vereins-Gemeinschaftskasse. In der Wahlperiode 1994 bis 1999 gehörte er als Ratsmitglied dem Gemeinderat Borchen an. Im Jahre 2000 gehörte Bernhard Ekelt zu den Gründungsmitgliedern des Kulturkreises der Gemeinde Borchen und gehörte ihm auch bis heute an. Ebenfalls bekleidete er über viele Jahre das Amt des stellvertretenden Schiedsmannes der Gemeinde Borchen.

Mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Als höchste Auszeichnung, für das äußerst vielseitige und intensive Engagement in vielen ehrenamtlichen Bereichen über viele Jahrzehnte wurde Bernhard Ekelt 2005 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Dörenhagen verliert mit Bernhard Ekelt eine große Persönlichkeit und ein sehr engagiertes Mitglied in zahlreichen Vereinen und Institutionen. Zum letzten Geleit treten die jeweiligen Vereine am Samstag, 25. Februar, um 9.45 Uhr an ihren Vereinslokalen an. Die Trauerfeier beginnt um 10 Uhr in der St.-Meinolfus-Kirche zu Dörenhagen mit anschließender Beerdigung von der Friedhofskapelle aus.