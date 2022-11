Umwelt und Kulturverein  pflanzt Frühjahrsboten

450 Blumenzwiebeln in Borchen-Alfen in die Erde gebracht

Der Umwelt- und Kulturverein Alfen hat zusammen mit Vorschulkindern der Kita Alfen 450 Frühlingszwiebeln in die Erde gebracht.

Auf dem Gelände gegenüber des Kindergartens hob der Vorstand des UKA die Pflanzgräben aus. Dank der Mithilfe der Vorschulkindergartengruppe waren danach 450 Blumenzwiebeln schnell in die Erde gebracht. "Nun heißt es Warten und Hoffen, dass die Natur ihre Arbeit macht", teilt der Vorsitzende Josef Drücke mit: „Vielen Dank an die großen und kleinen Helfer. Ich hoffe, dass sich im Frühjahr viele Alfener an der Blütenpracht erfreuen können.“

Für das Jahr 2023 möchte der UKA wieder interessante Aktionen den Mitgliedern und allen an der Natur interessierten Mitbürgern anbieten.