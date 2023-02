A33 und K20: mehrere Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen in Borchen

Die Feuerwehr Borchen ist am Freitag (24. Februar) zu zwei Verkehrsunfällen ausgerückt. Auf der A33 und der K20 wurden mehrere Menschen verletzt.

Feuerwehr am Freitag im Einsatz

Feuerwehrleute im Einsatz in Kirchborchen: Dort hatte am Freitag ein Autofahrer einen medizinischen Notfall erlitten.

Auf der Autobahn 33 kam es in Fahrtrichtung Brilon, kurz vor der Abfahrt Etteln, gegen 12.30 Uhr zu einem Auffahrunfall im stockenden Verkehr eines Staus. Zwei Autos waren beteiligt, insgesamt wurden drei Personen verletzt, wie Kerstin Dietz und Dominik Lappe von der Freiwilligen Feuerwehr Borchen mitteilten. Deshalb wurden zwei weitere Rettungswagen nachalarmiert.

Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt, zwei von ihnen dann in Paderborner Krankenhäuser gebracht.

Die A33 war in Fahrtrichtung Brilon für etwa 45 Minuten voll gesperrt.

Medizinischer Notfall

Gegen 15 Uhr wurden der Löschzug Kirchborchen und der Löschzug Nordborchen zum Kreisverkehr am Limberg in Kirchborchen alarmiert. Dort war ein Mann war auf der Kreisstraße 20 in Fahrtrichtung Kirchborchen unterwegs, „als er kurz vorm Kreisverkehr aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abkam und im Vorgarten eines angrenzenden Hauses zum Stehen kam“, wie die Feuerwehr-Pressesprecher mitteilten.

Ersthelfer zogen den weiteren Angaben zufolge den Mann aus dem Auto und alarmierten den Rettungsdienst und die Feuerwehr. „Der Rettungsdienst begann umgehend mit der Reanimation und der weiteren Erstversorgung“, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und unterstütze den Rettungsdienst. Der Mann wurde zur weiteren Versorgung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte waren eine Stunde vor Ort.

Auch die Feuerwehr Paderborn ist am Freitag (24. Februar) zu einem Einsatz auf die Autobahn 33 ausgerückt. Auf Höhe der Anschlussstelle Sennelager brannte ein Linienbus.