Unruhiger Jahreswechsel  mit mehreren Bränden für die Feuerwehr Borchen

Gegen 0.14 Uhr wurden die Löschzüge aus Etteln und Kirchborchen zusammen mit dem Gerätewagen aus Dörenhagen zu einem ausgedehnten Heckenbrand mit Beteiligung eines angrenzenden Wohnhauses in die Straße „Schöne Aussicht“ nach Etteln alarmiert.

Um 0.32 Uhr musste der Löschzug Nordborchen zu einem etwa 20 Quadratmeter großen Flächenbrand am Anhalter Weg ausrücken. Fast zeitgleich, um 0.34 Uhr, wurden die Löschzüge aus Alfen und Dörenhagen in der Schwarzenberger Straße, ebenfalls Ortsteil Nordborchen, benötigt. Das sogenannte HLF20 vom Löschzug Kirchborchen, welches in Etteln nicht benötigt wurde, startete ebenfalls in Richtung Nordborchen.

Kurz nach Ende der Löscharbeiten an der Einsatzstelle in Etteln wurde der Löschzug Kirchborchen dann um 1.34 Uhr und 1.48 Uhr zu zwei weiteren Kleinbränden alarmiert. Gegenüber des Rathauses brannte eine Böschung. In der Nähe des Altenwerks in Schloss Hamborn brannten Überreste von Feuerwerkskörpern. Zum Abschluss musste der Löschzug Nordborchen gegen 5.10 Uhr noch zu einem Mülltonnenbrand in den Pommernweg ausrücken. Alle Brände wurden abgelöscht und mittels Wärmebildkamera kontrolliert, teilt die Feuerwehr mit.

Umgestürzte Bäume wegen Windböen

Bereits kurz vor Ende des Jahres 2022 mussten die Löschzüge Etteln, Nordborchen und Dörenhagen zu drei kleineren Einsätzen ausrücken: So musste der Löschzug Nordborchen am vergangenen Donnerstag einen Heckenbrand am Kindergarten Menkenfeld löschen. Die Löschzüge Etteln und Dörenhagen mussten sich außerdem am Freitag und Samstag um umgestürzte Bäume kümmern. Diese waren durch vereinzelte Windböen umgeknickt. Die Kräfte aus Etteln entfernten einen Baum in Gellinghausen, während in Dörenhagen ein Baum auf der Straße hinter dem Friedwald Nonnenbusch entfernt werden musste.

Insgesamt musste die Wehr damit 214 Einsätze im Jahr 2022 bewältigen.