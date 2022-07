Verein in Schloss Hamborn will Alternative zum Auto

Die Mobilitätswende mitzugestalten hat sich der Verein Teilbar Schloss Hamborn vorgenommen. Mit dem Ziel, Ressourcen gemeinsam zu nutzen, sind engagierte Hamborner 2018 mit einem Korb voller Ideale angetreten. Schnell war klar, dass die Initiative – wenn sie denn erfolgreich sein will – eine klare Form braucht. Im September 2019 haben acht Hamborner den Verein Teilbar ins Leben gerufen.

Aus dem Grundanliegen, Ressourcen in möglichst vielen Lebensbereichen gemeinsam zu nutzen und damit einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten, kristallisierte sich das Themenspektrum der Mobilität als das Dringlichste aller Anliegen heraus. So stellten die Mitglieder Überlegungen an, wie der vorhandenen Übermotorisierung wirkungsvoll entgegengetreten werden kann. Das Auto möglichst oft und gut zu ersetzen war der Leitgedanke.

Für die alltäglichen Mobilitätsbedürfnisse stehen mit dem Leader-Projekt in Schloss Hamborn nun zwei Pedelecs, ein E-Lastenrad sowie ein E-Auto für die gemeinschaftliche Nutzung zur Verfügung. „Zur Erledigung der Einkäufe ist man jetzt mit dem Pedelec mit großer Satteltasche in nur 20 Minuten fast ebenso schnell wie mit dem Auto in Paderborn und hat die Fitnesseinheit gleich inklusive. Ist man zu zweit unterwegs, kann ein weiteres Pedelec mit dazu geliehen werden“, informiert der Verein.

Bis zu drei Kinder können im Lastenrad sitzen

Steht der Wocheneinkauf an, kommt das Lastenrad zum Einsatz. Möchte man als Familie einen Tag am Lippesee verbringen, nimmt man alle drei Räder, wobei bis zu drei Kinder im Lastenrad ihren Sitzplatz finden. Zudem steht ein E-Auto zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung. Mit knapp 400 Kilometern Reichweite bei sparsamer Fahrt lässt sich so manche Reise problemlos bewerkstelligen, ist der Verein überzeugt.

Die Initiatoren haben für das Leader-Projekt auch eine Buchungsplattform entwickelt. Die maßgeschneiderte Programmierung hat Patrick Kollaten Venne übernommen. Hier kann jeder Hamborner seine Fahrt eingeben und Mitfahrgelegenheiten für Suchende kostenfrei zur Verfügung stellen.

Auch eine Mitbringgelegenheit soll den Alltag vereinfachen und den sozialen Zusammenhalt stärken. Über die Mitfahrgelegenheiten werden Begegnungsräume geschaffen, die über die arbeitsbedingten Zusammenhänge und den Freundeskreis hinaus Menschen zusammenbringen, die sonst im Alltag keine Berührungspunkte haben. Über die Buchungsplattform sollen zudem die Ver- und Entleihe von Nachbarschaftsautos organisiert werden können. Wer spontan ist, setzt sich vor dem Schloss auf die Mitfahrbank und lässt sich „einladen“.

Fahrdienst hilft auch bei Arztbesuchen

Die Unterstützung derer, die ganz auf sich gestellt sind, war ein weiteres Herzensanliegen des Vereins. So kann jetzt ein hilfebedürftiger Mensch den Fahrdienst von Teilbar in Anspruch nehmen, wenn zum Beispiel ein Arzttermin in der Stadt ansteht. Außerdem können Hamborner gemeinnützigen Vereine sämtliche Mobile kostenlos nutzen.

Das Projekt in dieser Qualität angehen zu können, wäre ohne die 65-prozentige Förderung der Gesamtkosten durch die Leaderregion Südliches Paderborner Land nicht denkbar gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Die jahrelange Erfahrung vom Regionalmanagement habe sich als hilfreich bei Umsetzung und Durchführung erwiesen.