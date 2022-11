Viel Programm und 90 Stände beim Adventsmarkt Borchen

Zwei Jahre mussten die Borchener auf ihr „Fest des Jahres“ verzichten: Am ersten Adventswochenende ist es endlich wieder soweit: Vorweihnachtliche Stimmung hält mit dem 16. Adventsmarkt am Mallinckrodthof Einzug – mit 90 Ständen, großem Bühnenprogramm und dem Adventsmarktengelchen, das Geschenke verteilt.

Wer in vorweihnachtliche Stimmung kommen möchte, ist vom 25. bis 27. November in Borchen genau richtig. 90 Aussteller präsentieren dann ihre Waren in den Holzbuden rund um den erleuchteten, historischen Mallinckrodthof und bieten ein breites Spektrum an Leckereien an.

Der Großteil der Aussteller kommt aus der Gemeinde: „Es gibt viele Kreativ-Stände und ein breites Angebot. Die fast ausschließlich handgearbeiteten Dinge machen den besonderen Reiz aus“, berichtet Thomas Finke von der Stabsstelle des Bürgermeisters. Er ist erstmals alleine für die Organisation des Adventsmarktes zuständig.

Das Programm kann sich sehen lassen: 60 Stände werden von Borchener Gruppen und Vereinen betrieben. Damit bleibt die Gemeinde dem besonderen Charme des örtlichen Charakters treu. Auf der Bühne gibt es ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm der örtlichen Vereine, Schulen und Kindergärten. Am Freitag, 25. November, wird der Markt um 16.30 Uhr vom Bläserchor Nordborchen und Bürgermeister Uwe Gockel eröffnet. Das Bühnenprogramm ist an allen drei Tagen durchgehend und bietet beste Unterhaltung. „Die Kinder der Kitas und Schulen freuen sich riesig auf ihre Auftritte. Es ist immer eine ganz besondere Atmosphäre“, sagt Künstlerin Nelo Thies. An jedem Tag gibt es einen Hauptact: Die Goodbeats mit dem Borchener Leadsänger Thilo Pohlschmidt (Freitag, 20 Uhr), No rain until monday (Samstag, 20.30 Uhr) und Herr H (Sonntag, 16.30 Uhr), der mit seinem Programm Kinder zum Mitmachen animiert.

Laarni Klose ist der neue Adventsmarktengel

Im Anschluss hat am Sonntag dann Laarni Klose ihren großen Auftritt. Die 14-jährige Kirchborchenerin ist der neue Adventsmarktengel und spricht aus dem Fenster im Obergeschoss des Mallinckrodthofs den traditionellen Gruß. Den hatte einst der ehemalige Sekundarschulleiter Günther Vonde geschrieben. Danach verteilt Laarni Klose in ihrem weißen Engelskleid, das es schon seit der ersten Auflage gibt, Geschenke an die Kinder. Aufgeregt ist die Kirchborchenerin nicht: „Ich war selbst jedes Jahr da und habe den Adventsmarktengel gesehen.“

Puppentheater zeigt sieben Stücke

An allen drei Tagen zeigt Nelo Thies Puppentheater für Groß und Klein auf ihrer Deele. Die Borchener Künstlerin spielt insgesamt sieben verschiedene Stücke. „Das Besondere ist, dass Menschen kommen, die sich sonst mein Puppentheater nicht anschauen. Dadurch entstehen ganz tolle Gespräche“, freut sie sich schon. Im Alten Waschhaus bietet das HoT Borchen der Stephanusgemeinde Spiel, Spaß und Basteleien an. Die Genusswerkstatt im Mallinckrodthof ist an allen drei Tagen geöffnet und verwöhnt die Gäste neben einer großen Kuchenauswahl auch mit deftigem Grünkohl.

Auch das Seniorencentrum Mallinckrodthof beteiligt an der Veranstaltung. Es lädt an allen drei Tagen zu Waffeln, Kaffee und einem Bummel an den dort aufgebauten Adventsmarktständen ein. Weitere Stände sind auch im Begegnungszentrum Jung trifft Alt am Mallinckrodthof aufgebaut.

Wie in jedem Jahr gibt es inmitten des Trubels auch Zeit für besinnliche Momente. Ein solcher ist der ökumenische Gottesdienst am Sonntag um 12 Uhr, zu dem die katholische und die evangelische Kirchengemeinde zusammen einladen.

Parkplätze sind ausgeschildert, aber am besten nutzen Besucher den kostenlosen Shuttlebus, der aus allen Ortsteilen fährt.

„ Der Adventsmarkt ist für uns Borchener wie Libori für die Paderborner. “ Martin Lausen

„Der Adventsmarkt ist für uns Borchener wie Libori für die Paderborner. Da gehst Du einfach hin und weißt nicht, mit wem Du am Ende am Stand einen Glühwein trinkst“, beschreibt Martin Lausen das besondere Flair. Mit Eberhard Poguntke (Moderation und Webauftritt), Nelo Thies (Puppenspiel auf der Deele) und Frank Tölle (Bühne, Licht, Ton) gehört er seit der ersten Veranstaltung dem Arbeitskreis Adventsmarkt an. Viele ehrenamtliche Stunden steckten die Vier ihre Köpfe zusammen, tauschten Ideen aus und entwickelten die Veranstaltung in alle den Jahren so weiter, dass sie bis über die Grenzen des Kreises Paderborn für seine anheimelnde und familiäre Atmosphäre bekannt ist. Mittlerweile unterstützt auch Henry Lausen den Arbeitskreis.

Bleibt nur noch eine Frage: Wie viele kommen? „Wir sind gespannt, wie die Veranstaltung nach Corona angenommen wird“, sagt Uwe Gockel, für den dies der erste Adventsmarkt als Bürgermeister ist. Moderator und Webmaster Eberhard Poguntke ist sich sicher, dass das Interesse groß sein wird: „Ich habe die Seitenaufrufe im Blick und die Zahl ist schon beachtlich. Teilweise gibt es 15.000 Seitenzugriffe auf die Liste der Aussteller. Die Leute wollen wissen, er alles dabei ist.“

Informationen rund um das Programm, die Aussteller, Parkplätze und weitere Aspekte gibt es unter www.adventsmarkt-borchen.de.