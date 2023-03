Vier Borchener plaudern aus dem Nähkästchen

Was haben ein international erfolgreicher Dressurreiter, eine Selbstbehauptungstrainerin, eine Stürmerin des SC Borchen und ein passionierter Sammler von Landmaschinen gemeinsam? Sie alle haben eine Geschichte zu erzählen, die noch nicht jeder aus den Medien kennt, die überrascht, begeistert und zum Nachdenken anregt. Am Samstag, 18. März, stellen sich die vier Borchener im Talk „Borchen hautnah“ den Fragen von Moderator Holger Winkelmann. Das neue Format feiert um 19 Uhr im Begegnungszentrum Jung trifft Alt am Mallinckrodthof Premiere.

Es ist ja so, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat. Es kommt nur auf die richtigen Fragen an, um diese zum Vorschein bringen. Deswegen lassen der Kulturkreis und die Gemeinde Borchen ein Format wieder aufleben, das 2018 und 2019 bereits zu Gast in Borchen war: Beim Talk "Aus der Nachbarschaft" hatten seinerzeit Organisator Tobias Fenneker und sein Team Menschen aus dem Kreis Paderborn auf die Bühne geholt und mit ihnen getalkt. Das „Leidenschaftsprojekt“, wie es die Initiatoren selbst bezeichneten, wurde nach acht Jahren vorerst beendet. „Wir möchten einen ähnlichen Talk angelehnt an dieses Konzept wieder aufleben lassen“, erzählt Carolin Hupe für den Kulturkreis Borchen.