Vier Männer überfallen 20-Jährigen in Borchen

Auf der Haxtergrundbrücke an der B68 in Borchen ist ein junger Mann am Sonntag (5. Februar) Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Polizei Paderborn sucht jetzt Zeugen.

Der 20-Jährige war um 6.40 Uhr alleine auf dem Heimweg auf der B68 in Fahrtrichtung Lichtenau unterwegs, teilte die Kreispolizeibehörde Paderborn am Mittwoch mit. Der Raubüberfall ereignete sich auf der Höhe der ersten Einmündung zum Windpark. Ein schwarzer Bulli hielt neben dem Mann am Straßenrand.

Vier Männer stiegen aus dem Wagen, bedrohten den Mann und gingen ihn auch körperlich an, so die Polizei weiter: „Erst nachdem das Opfer seine geringe Menge Bargeld herausgegeben hatte, ließen die Täter von ihm ab.“ Die vier Männer flohen mit dem Auto in Fahrtrichtung Lichtenau.

Nach Angaben der Polizei sollen die Täter akzentfreies Deutsch gesprochen haben, männlich, südländisch und ungefähr 20 Jahre alt sein. Sie haben demnach eine schmale Statur und sollen dunkel beziehungsweise schlicht bekleidet gewesen sein.

Das Auto der Täter wird als schwarzer Kastenwagen oder Bulli beschrieben.

Zur Tatzeit sollen zudem mehrere Fahrzeuge die Örtlichkeit passiert haben. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich unter Telefon 05251/3060.