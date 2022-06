Vodes Mühle in Kirchborchen für Besucher geöffnet

Am Pfingstmontag ist deutscher Mühlentag

Borchen-Kirchborchen

Die Vodes Mühle in Kirchborchen nimmt am deutschen Mühlentag teil und ist am Pfingstmontag, 6. Juni, von 11 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Es gibt musikalische Unterhaltung von „Hardys Jazz-Band“.