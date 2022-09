Volksbank baut neue Filiale in Nordborchen

Es sei ein Bekenntnis zum Standort Borchen und eine Investition in die Zukunft der Volksbank Elsen-Wewer-Borchen. In der Mühlenbreite in Nordborchen wird eine neue Filiale errichtet. Mit dem Erwerb des Grundstücks ist jetzt nach Angaben der Bank der erste Schritt erfolgt.

„Wir haben immer betont, dass wir unsere Filialstruktur bedarfsgerecht entwickeln. Dazu gehört einerseits, der wachsenden Nachfrage nach Online-Banking durch technische Investitionen und leistungsfähige Angebote zu genügen. Dazu gehört aber auch, für den zunehmenden Bedarf an umfassender persönlicher Beratung einen Filialstandort zu schaffen, der modernsten Standards entspricht“, sagt Volksbankvorstand Hartmut Lüther.

Für die Bebaubarkeit des Grundstücks ist zunächst die Durchführung eines Bauleitplanverfahrens durch die Gemeinde Borchen erforderlich. Ein entsprechender Aufstellungsbeschluss soll hierzu in Kürze durch den Rat der Gemeinde gefasst werden. Im Anschluss ist vorgesehen, dass das vorhandene Bestandsgebäude in diesem Bereich abgerissen werden soll und an dem Standort die neue Filiale errichtet wird. Der Bau der neuen Filiale soll dann 2024 beginnen. „Natürlich sind Zeitpläne angesichts der derzeitigen Lieferengpässe in der Baubranche mit Fragezeichen zu versehen. Doch wir werden ausschließlich mit Unternehmen aus unserer Region zusammenarbeiten, so dass wir auf eine gute und verlässliche Zusammenarbeit setzen“, erläutert Lüther.

Entstehen soll eine moderne Filiale, die allen aktuellen Erfordernissen hinsichtlich Technik und Sicherheit entsprechen wird. Zudem wird es für alle Eiligen nach Muster der Drive-Ins von Fastfood-Ketten ein „Cash to Go“-Angebot geben, bei dem Kunden aus dem Auto heraus fast schon im Vorbeifahren Bargeld abheben können.

Noch offen ist die Frage, was mit dem bestehenden Standort in Borchen geschieht. Lüther: „Aktuell prüfen wir verschiedene Optionen und werden diese mit der Gemeinde sowie den verantwortlichen Behörden diskutieren. Das alles geschieht im Bewusstsein unserer Verantwortung für unsere Region.“