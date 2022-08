Wintervorrat von Schloss Hamborn bei Brand fast komplett zerstört

Borchen-Schloss Hamborn

Für den Betriebsleiter des Hofguts Schloss Hamborn in Kirchborchen, Enno Eilers, war die Nachricht vom Brand ein Schock: „Es ist sehr niederschlagend, wenn die ganze Ernte in Flammen steht.“1000 Strohballen und damit etwa 90 Prozent des Wintervorrates sind dem Feuer am Sonntagnachmittag zum Opfer gefallen.

Von Franz Purucker