Die rollende Filiale der Volksbank kommt in Dörenhagen gut an

Nach Geldautomatensprengungen in Borchen hat die Verbundvolksbank im Juli dieses Jahres auch die Selbstbedienungsfiliale in Dörenhagen aus Sicherheitsgründen geschlossen. Pressesprecher Thorsten Heggen macht deutlich: „Die Gefahr war einfach zu hoch. In Dörenhagen war die Selbstbedienungsfiliale im Anbau eines privaten Hauses. Das war ein zu großes Sicherheitsrisiko, gerade für die Privatpersonen.“ Deshalb hatte der Vorstand entschieden, mehrere Filialen vorsorglich zu schließen. „Die Filiale in Dörenhagen wird, Stand jetzt, auch nicht mehr geöffnet“, teilt der Paderborner Regionalleiter Lin Thiele mit.