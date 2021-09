Wohnmobil brennt aus

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr Borchen am Bäumerweg in Nordborchen

Borchen

In Nordborchen ist in der Nacht zu Sonntag ein Wohnmobil komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr Borchen wurde gegen 1.50 Uhr zum Einsatzort am Bäumerweg gerufen. Die Brandursache ist unklar.

