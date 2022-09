Zwetschenfest in Etteln am Sonntag

Borchen-Etteln

Wer in den vergangenen Tagen in und um Etteln unterwegs war, dem sind bestimmt die reifen Zwetschen an den zahlreichen Obstbäumen aufgefallen. Die Ernte der reifen Früchte fällt nach Angaben des Heimat- und Verkehrsvereins Etteln in diesem Jahr besonders gut aus.

Von Julia Pongratz