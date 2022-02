Briten verlegen Soldaten ins Baltikum

Paderborn

Wegen des russischen Aufmarsches an der Grenze zur Ukraine verstärkt die Nato ihre Truppen im Baltikum. Die Briten wollen die Zahl ihrer Soldaten in Estland verdoppeln und haben deshalb in dieser Woche über den Landweg etwa 800 Soldaten aus Paderborn-Sennelager in Marsch gesetzt.

Von Christian Althoff