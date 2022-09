100 von 104 Sirenen heulen im Kreis Paderborn – Probleme in Delbrück

Beim landesweiten Probealarm haben im Kreis Paderborn am Donnerstagmorgen 100 der 104 Sirenen funktioniert. Das hat der Kreis am frühen Nachmittag mitgeteilt.

Pünktlich um 11 Uhr schlug ein Großteil der Sirenen in den Kommunen Alarm, ausgelöst von der Kreisfeuerwehrzentrale in Büren-Ahden. Zudem meldeten sich die Warn-Apps „Nina“ und „Katwarn“, ausgelöst vom Land NRW, per Push-Benachrichtigung auf den Smartphones.

„Die Rückmeldung waren überwiegend positiv. Nach unseren Aufzeichnungen haben lediglich vier Sirenen keinen Laut gegeben“, berichtet Tobias Starke, Leiter der Leitstelle. Die vier, die still geblieben sind, befinden sich in der Paderborner Südstadt sowie in den Delbrücker Stadtteilen Steinhorst, Schöning und Sudhagen. Die Ursachensuche ist den weiteren Angaben zufolge bereits angestoßen, damit schnellstmöglich Abhilfe geschaffen werden kann.

Der Kreis Paderborn hatte zuletzt im Juni an einem OWL-weiten Warntag teilgenommen. Damals hatte es in Delbrück noch erheblich größere Probleme gegeben.

Weitere Informationen zu den Warnungen und Bedeutungen der Signale gibt es im Internet unter www.im.nrw/themen/gefahrenabwehr/warnung oder www.kreis-paderborn.de/bevoelkerungsschutz.