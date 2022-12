100.000 Euro Schaden bei Zimmerbrand in Büren-Brenken

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam es in einem Einfamilienhaus im Krugweg im Bürener Ortsteil Brenken am Samstag gegen 20.50 Uhr zu einem Zimmerbrand. Das hat die Polizei mitgeteilt.

In dem Wohnzimmer sei kurz zuvor ein Kaminofen in Betrieb genommen worden, berichtet die Polizei. Dort sei ein Brand entstanden, der das gesamte Zimmer zerstörte und Fensterscheiben platzen ließ. Durch das Feuer und den entstandenen Rauch sei das gesamte Wohnhaus so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es derzeit nicht bewohnbar ist. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.