13 zusätzliche Flüge am Flughafen Paderborn/Lippstadt

Erneut Mehrarbeit in Büren-Ahden wegen des anhaltenden Streiks an deutschen Verkehrsflughäfen

Büren

Am Flughafen Paderborn/Lippstadt kommt es am heut Dienstag, 22. März, wieder zu zusätzlichen Flügen, die wegen des wieder aufgenommenen Streiks von Luftsicherheitskontrollen an mehreren deutschen Flughäfen nach Büren-Ahden umgeleitet werden. Dabei handelt es sich nach Angaben des Flughafens „um 13 Abflüge verschiedener Fluggesellschaften, die zu verschiedenen Zielen starten“.

