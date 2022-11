241. Todesfall: Mann (73) aus Büren gestorben 

Ein 73-jähriger Mann aus Büren ist im Zusammenhang mit einer Coronavirusinfektion gestorben. Das hat die Paderborner Kreisverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Seit Beginn der Pandemie sind nun 241 Tote im Kreis zu beklagen.

Die Corona-Lage am Dienstag, 22. November

Ein Laborant arbeitet in einem Labor für Corona-Tests.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen für den Kreis Paderborn eine Wocheninzidenz von 208,2 ausgewiesen (Stand: 0 Uhr). Das entspricht 644 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemiebeginn beträgt laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) nun 115.789 – 175 mehr als am Vortag.