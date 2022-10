250 Kinder bei den Waldjugendspielen in Büren

Bei den Waldjugendspielen im Bürener Stadtwald haben in diesem Jahr 250 Kinder teilgenommen. Das berichtet die Stadt Büren. Und die traditionelle Veranstaltung war nach Meinung der Verwaltung für alle Viertklässler aus dem Bürener Stadtgebiet ein besonderes Erlebnis. Sie durchliefen dabei einen Parcours mit Themen und Aufgaben rund um den Wald. Die Kinder wurden hierbei von ihren Lehrern und einigen engagierten Eltern begleitet.

Sabine Braun von der Grundschule Harth-Weiberg koordinierte die Spiele in bewährter Form. Tatkräftige Unterstützung lieferte das Jugendwaldheim Ringelstein, unter der Aufsicht des Leiters Stefan Nolte, mit vielen neuen Ideen und Materialien für das Programm.

Speziell in Büren findet zudem eine Kooperation mit der Biologischen Station Kreis Paderborn-Senne statt. Christian Finke, Vertreter der Station, begrüßte die Kinder auf einer Wachholderheide. Diese besteht aus einer an den Wald angrenzenden Fläche. Die Schülerinnen und Schüler konnten an diesem Standort die Wachholdersträuche riechen, fühlen und auch schmecken. Somit wurde nicht nur der Wald vorgestellt, sondern auch ein kulturhistorisch wertvolles Offenlandbiotop.

Schätzvermögen der Kinder gefragt

Auch am Start und Ziel der Waldjugendspiele, der Waldschule, wurden viele verschiedene Angebote zum Handeln aufgestellt. So war bei einer Aufgabe das Schätzvermögen der Kinder gefragt. Sie mussten versuchen, eine Scheibe Rundholz von 100 Gramm abzusägen, um im Gegenzug dazu eine 100-Gramm-Tafel Schokolade zu gewinnen. Bei allen Aktionen war allerdings immer Teamarbeit gefragt.

Fast 250 Kinder konnten einen wunderschönen und begeisternden Tag im Bürener Wald erleben. Über diese gelungene Gemeinschaftsaktion bei strahlendem Herbstwetter freut sich auch Stadtförster Michael Wessel, der die Waldjugendspiele aktiv begleitet.