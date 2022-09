30.000 Passagiere in den Herbstferien am Flughafen Paderborn/Lippstadt erwartet

Foto:

Wie der Flughafen Paderborn/Lippstadt mitteilt, erhöht die Fluggesellschaft Air Cairo ihre Kapazitäten deutlich. So werde Air Cairo den ägyptischen Strandort Hurghada im kommenden Sommer 62m-al ansteuern, was im Vergleich zu diesem Jahr (35 Abflüge) fast eine Verdoppelung bedeute.



Vertrieben werden die Flüge im Rahmen einer kommerziellen Partnerschaft über alle Verkaufskanäle der SunExpress.



„Neben den frequenzstärksten Zielen Antalya und Palma de Mallorca etabliert sich Hurghada immer mehr als ein begehrtes Ziel der Urlauberinnen und Urlauber in unserer Region“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.