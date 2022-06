34. Internationale Jugendfestwoche in Wewelsburg eröffnet

Bei herrlichem Sommerwetter startete am Sonntag die 34. Internationale Jugendfestwoche in Wewelsburg. Mehr als 600 zumeist junge Menschen boten in ihren farbenfrohen Trachten ein Bild der Freude, als sie gemeinsam von der Burg aus in das Almetal zogen und sich hier fast drei Stunden lang den Besuchern auf der eigens dafür aufgebauten Tanzbühne mit ihrer landestypischen Kleidung und Tänzen vorstellten.

Insgesamt 19 Gruppen nehmen an der Internationalen Jugendfestwoche, die bis zum kommenden Wochenende andauert, teil. Zu den tänzerischen und kulinarischen Höhepunkten gehört das gemeinsame Tanzen der Gruppen am kommenden Donnerstag auf dem Gut Böddeken, wo auch landestypische Waren auf dem internationalen Markt angeboten werden.

Bildeten die Bekundungen zum Frieden bei den vorausgegangenen Internationalen Jugendfestwochen immer einen wichtigen Bestandteil des Programms, haben die Organisatoren den Friedensgedanken bei der 34. Festwoche noch stärker in den Fokus gestellt.

Neu hinzugekommen ist auch das „Friedenslicht“, das die Festwoche begleitet und abends jeweils von den Gruppen mit nach Hause genommen wird. Dieses stets leuchtende Licht des Friedens soll Anlass geben, immer an die Wichtigkeit des Friedens zu erinnern. „Noch heute klingen uns die Worte der Sprecherin der Gruppe ,Perlynka‘ aus Slawuta in der Ukraine in den Ohren, die uns bei der Festwoche 2017 mit eindringlichen Worten an den Krieg in ihrer Heimat erinnert hat“, sagte Markus Smolin, der gemeinsam mit Dietmar Kellerhoff, Alexandra Bröckling und Norbert Wiechers die musikalische Leitung der Festwoche hat. Seit 1954 findet die Jugendfestwoche, die vom Kreis Paderborn veranstaltet wird, statt.

In ihrer Landestracht kommen die Mitglieder der Gruppe aus Lettland in der Sonne mächtig ins Schwitzen.In ihrer Landestracht kommen die Mitglieder der Gruppe aus Lettland in der Sonne mächtig ins Schwitzen. Foto: Hans Büttner

Die Organisation der 34. Festwoche sei eine besondere Herausforderung gewesen, sagte Smolin. Nachdem der Jugendhilfeausschuss des Kreises Paderborn „grünes Licht“ gegeben habe, konnte die Festwoche nach einer dreijährigen Pause wieder durchgeführt werden. Allerdings war man nicht mehr in dem gewohnten Rhythmus von zwei Jahren. „Da auch Hallen bereits durch andere Veranstaltungen belegt waren, mussten neue Möglichkeiten gesucht werden. So wird etwa der Galaabend nicht in der Paderhalle sondern im Neuen Theater in Paderborn stattfinden. „Insgesamt gesehen, hatten wir viele Herausforderungen zu meistern, aber es hat Spaß gemacht“, sagte Smolin.

Landrat Christoph Rüther freute sich persönlich sehr, erstmals eine Festwoche eröffnen zu können. Beeindruckt zeigte sich Rüther auch von der großen Zahl an Besuchern, die zur Eröffnung gekommen waren. Rüther unterstrich zudem die Wichtigkeit der Zeichensetzung für den Frieden. Frieden sei keine Selbstverständlichkeit. Daher sei es umso wichtiger, sich zum Frieden zu bekennen. Die Festwoche sei seit 1954 dafür ein gutes Beispiel.

Da fast alle Gruppen bereits einen Tag vor der Eröffnung angereist waren, gab es auch schon erste Möglichkeiten zum Kennenlernen. In Wewelsburg, wo die Gruppe aus Schweden zu Gast ist, gab es am Samstag sogar schon den traditionellen Dorfabend. Nur die Gruppe aus Schottland war noch nicht vollzählig angereist. Weitere Mitglieder werden heute erwartet.

Die offizielle Fahne der Internationalen Jugendfestwoche bringen die Teilnehmer von der Burg zur Festwiese. Foto: Hans Büttner

Beim Tanz auf der Almewiese zeigte sich bereits, dass den Organisatoren bei der Wahl der ausländischen Gruppen auch eine farbenprächtige Vielfalt gelungen war. Buntes Spanien im Kontrast zum Fellkostüm der Gruppe aus Riga: So kontrastreich die Tänze und Trachten auch sind, bereits bei der Eröffnung wurde deutlich, dass Tanz und Musik europaweit glücklich macht.