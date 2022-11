64. Kreisschützenfest 2023 in Meerhof: Rege Teilnahme bei der ersten Bürgerversammlung

Unter dem Motto „Ein Ort - ein Puls - eine Gemeinschaft“ findet am ersten September-Wochenende 2023 das 64. Kreisschützenfest zum ersten Mal in Meerhof statt. Bei einer ersten Bürgerversammlung gab es jetzt Informationen zur aktuellen Planung.

Etwa 450 Meerhoferinnen und Meerhofer kamen zu der Versammlung in der Schützenhalle Meerhof zusammen. Oberst Hubertus Hund freute sich über die rege Beteiligung und eröffnete die Sitzung mit den Worten: „Wir schaffen das!“.

Unter den Ehrengästen war auch Kreisschützenoberst Reinhard Mattern. In seinem Grußwort lobte er die Euphorie und den Willen, das Dorf bestmöglich zu präsentieren. Gleichzeitig mahnte er aber auch, die sprichwörtliche „Kirche im Dorf“ zu lassen. „Auch andere Orte sollen schließlich noch Lust darauf haben, so ein Fest auszurichten“, so Mattern.

Euphorie machte sich spätestens noch einmal nach der Begrüßungsrede des amtierenden Kreiskönigs Sebastian Wiepen breit. Daraufhin informierten verschiedene Mitglieder des Schützenvereins über den aktuellen Stand der Planungen, denn alle wissen: Motivation und Vorfreude allein werden nicht reichen, um die Großveranstaltung auf dem zehn Hektar großen Veranstaltungsgelände an der Blankenroder Straße auszurichten. Hierzu bedarf es einer lückenlosen Planung und ausreichend Vorlaufzeit.

Ein weiteres Thema der Sitzung war die Vorstellung der 13 Arbeitsgruppen und der jeweiligen Ansprechpartner mit der Einladung, diesen nach der Sitzung beizutreten. „Wir sind mit der Beteiligung in den Gruppen zufrieden, hoffen aber, dass sich der ein oder andere im Laufe der Zeit noch anschließt“, sagt Thomas Wulf, stellvertretender Schriftführer des Schützenvereins.

Die Veranstaltung zieht jedes Jahr etwa 50.000 Besucher an und dauert vier Tage. Beim großen Umzug am Sonntag präsentieren sich rund 60 Mitglieds- und Gastvereine. Für Meerhof ist es das erste Mal in der Geschichte, dass der Ort ein Kreisschützenfest ausrichtet. Die Veranstaltung ist größer als die vier bisher ausgerichteten Stadtschützenfeste zusammen.