A44 bei Büren nach Unfall wieder freigegeben

Büren

Die Polizei hat die Fahrbahn der A44 bei Büren nach einem Unfall gegen 9.45 Uhr wieder freigegeben. In Fahrtrichtung Kassel gilt derzeit wegen Aufräumarbeiten noch Tempo 80. Am frühen Morgen war ein Lkw hinter der Auffahrt Büren in Fahrtrichtung Kassel in die Mittelleitplanke geraten, berichtete die Polizei auf Nachfrage.

Von Rajkumar Mukherjee