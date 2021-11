Ab April wieder von Ostwestfalen nach Sylt

Foto:

Die Airline Corendon erweitert ihr Angebot am Flughafen Paderborn/Lippstadt und fliegt vom 13. Februar bis zum 24. April nach Hurghada in Ägypten. An den Badeort am Roten mehr geht es mit einer Boing 737-800, die 189 Plätze bietet. "Die Verbindung nach Hurghada ermöglicht den Menschen in unserem Einzugsgebiet eine komfortable Reise in die Sonne von ihrem Heimathafen. Für den Sommerflugplan 2022 haben wir bereits weitere attraktive Ziele im Visier. Sobald hier entsprechende Vereinbarungen vorliegen, werden wir dazu informieren", sagt Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.