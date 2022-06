Adam-und-Eva-Bäume: Naturdenkmal in Bürener Lustgarten muss stark beschnitten werden

Seit rund 200 Jahren wachsen die beiden mächtigen Linden am Zusammenfluss von Alme und Afte im Lustgarten in Büren. Das geschützte Naturdenkmal, bekannt als Adam-und Eva-Bäume, muss nun aus Gründen der Verkehrssicherheit stark eingekürzt werden. Das hat am Freitag die Paderborner Kreisverwaltung als Naturschutzbehörde mitgeteilt.

Die beiden Linden am Zusammenfluss von Alme und Afte in Büren sind als Adam-und-Eva-Bäume bekannt. Jetzt müssen sie stark eingekürzt werden, weil sie morsche Stellen haben.

„Die beiden Linden haben zahlreiche Morschungen an den Stämmen und in den Stämmlingen der Kronen, so dass der Kreis einen Gutachter beauftragt hat, um die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer auf dem angrenzenden Fußweg zu überprüfen“, erläutert Werner Sonnabend vom Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz des Kreises Paderborn. Der Fachmann untersuchte das Naturdenkmal umfassend und kommt zu dem Ergebnis, dass die Linden kurzfristig in der Höhe eingekürzt werden müssen.

„Für gewöhnlich werden Arbeiten dieser Art im Winter durchgeführt“, erklärt Sonnabend. Diese Maßnahme sei jedoch aus Gründen der Verkehrssicherheit aktuell erforderlich. Die Naturschutzbehörde hat sich zuvor vergewissert, dass in den Bäumen keine brütenden Vögel gestört werden. Derzeit verhindern starke Seile ein Ausbrechen der Baumkronen.

Die Arbeiten werden in Kürze, voraussichtlich Anfang Juli, erledigt und sollen in der zweiten Juliwoche abgeschlossen sein. Der Fußweg, der unter den Bäumen entlangführt, wird für die Zeit der Arbeiten gesperrt. Gemäß Paragraph 28 des Bundesnaturschutzgesetzes sind Naturdenkmäler Einzelschöpfungen der Natur, die aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit besonderes geschützt sind, erläutert der Kreis.