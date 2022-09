Ahdener freuen sich aufs Erntedankfest

In Ahden laufen Vorbereitungen auf das Erntedankfest auf Hochtouren. Unter dem Motto: „Tradition pflegen - Generationen bewegen“ wird am Sonntag, 2. Oktober, ab 10 Uhr gefeiert. Höhepunkt ist der große Erntedankumzug , der um 14 Uhr startet.

Großer Umzug mit Wagen und Fußgruppen am 2. Oktober

„Im Dorf herrscht schon geschäftiges Treiben, die Garben sind gemäht und gebunden. Auch die Erntedankkrone für den Erntewagen ist schon fertig“, sagt Dorfratsvorsitzender Andreas Müstermann. Unter der Mitwirkung vieler Bürger und Vereine wird das Erntedankfest federführend vom Landwirtschaftlichen Ortsverein, der Landfrauenvereinigung und dem Dorfrat organisiert

Was sich die Aktiven für die Wagen und Fußgruppen haben einfallen lassen, wird bis zum Erntedanktag ein Geheimnis bleiben. Sicher aber ist, dass es im Umzug viel zu sehen und bestimmt gibt auch leckere Kostproben geben wird.

Das Erntedankfest beginnt um 10 Uhr mit der heiligen Messe in der Hellweghalle. Ab 11 Uhr geht es mit einem gemeinsamen Frühschoppen und einem anschließenden Mittagessen weiter. Der große Erntedankumzug startet um 14 Uhr. Vorgestellt werden die Gruppen am Kirchplatz. Der Nachmittag des Erntedankfestes setzt sich mit Kaffee und Kuchen ab 15.30 Uhr in der Hellweghalle fort.