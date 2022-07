Aida-Passagiere heben am Flughafen Paderborn/Lippstadt ab

Der Kreuzfahrt-Anbieter Aida verlegt einen Teil seiner Zubringer-Flüge vom Flughafen Köln/Bonn, der zuletzt mehrfach wegen größerer Probleme bei der Abfertigung in die Schlagzeilen geraten war, an den Flughafen Paderborn/Lippstadt.

Abfertigungsprobleme am Flughafen Köln/Bonn: Kreuzfahrt-Anbieter verlegt Zubringer-Flüge

Nun geht es für viele Passagiere in der Zeit vom 30. Juli bis zum 20. August von Büren-Ahden nach Palma de Mallorca, wo die Schiffe in See stechen werden.

Wie der Flughafen Paderborn/Lippstadt mitteilt, treffen die Maschinen der spanischen Fluggesellschaft Albastar zunächst vier Wochen lang immer samstags um 10.40 Uhr ein, um bereits um 11.30 Uhr wieder in Richtung Mallorca abzuheben. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von Aida. Gerade in der aktuellen Phase der Luftfahrt in Deutschland kann Paderborn/Lippstadt als Flughafen der kurzen Wege und mit einer reibungslosen Abfertigung der Reisenden punkten“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.