Aktion für Menschen aus der Ukraine: 5600 Euro für Spielgeräte und Sprachkurse

„Wir möchten eine Willkommenskultur aufbauen. Daher werden Spielgeräte oder Sprachkurse vor Ort finanziert“, berichtet Bürgermeister Burkhard Schwuchow.

„Neben guter Nachfrage und großzügigen Einkäufen, waren es die Gespräche mit den Besuchern, die zum Nachdenken anregen“, berichtet Geschäftsführer Bernd Kleeschulte, „einige der Gäste und Kunden an diesem Tag haben eigene Erinnerungen an Kriegsgeschehnisse aus der Vergangenheit und wissen nur zu gut, was die Menschen in der Ukraine durchmachen müssen.“

Eine kleine Restmenge der Bürener Sonderedition an Rapsöl-Flaschen ist weiterhin erhältlich und wird im Marktkauf angeboten. Auch diese Erlöse fließen vollständig in die Hilfsaktion, sodass das Spendenziel mit 5600 Euro sogar noch übertroffen wurde.