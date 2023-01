Almebühne Siddinghausen bekommt viel Applaus für turbulente Komödie

Theaterstück „Töchter zu verschenken“ kommt bei Premierenpublikum bestens an

Büren-Siddinghausen

Mit einer gelungenen Premiere ist die Almebühne in Büren-Siddinghausen in ihre neue Theatersaison gestartet. 180 Besucher feierten in der Sidaghalle die Aufführung des Stücks „Töchter zu verschenken“.

Von Johannes Büttner