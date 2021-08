Amtsgericht: Insolvenzplan wird In Gläubigerversammlung vorgestellt

Paderborn (WB/itz)

225 Gläubiger – darunter 150 Beschäftigte – stehen auf der Liste, wenn es an diesem Freitag am Paderborner Amtsgericht um die Planinsolvenz des Flughafens Paderborn-Lippstadt geht. Wie viele Betroffene an der Gläubigerversammlung teilnehmen, ist unklar.

wn