Anmeldewoche in Bürens Kindergärten

Das Anmeldeverfahren für die Kindertageseinrichtungen in Büren für das Kindergartenjahr 2023/2024 startet am Montag, 26. September. Das hat jetzt die Stadtverwaltung mitgeteilt und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Betreuungsbedarf bereits jetzt angemeldet werden muss, auch wenn dieser Bedarf erst später, zum Beispiel im Januar 2024, besteht.

Eltern können bei der wöchentlichen Betreuungszeit ihrer Kinder zwischen 25, 35 oder 45 Stunden wählen. Ein Wechsel der Betreuungsform, zum Beispiel eine Erhöhung von 35 auf 45 Stunden oder eine spätere Anmeldung, sind im Laufe eines Kindergartenjahres grundsätzlich nicht möglich, erinnert die Stadt.

Anmeldungen nehmen die Leitungen der Kindertageseinrichtungen in der Zeit vom 26. bis 30. September nach vorhergehender telefonischer Terminabsprache entgegen. Fragen beantwortet die städtische Servicestelle Kinderbetreuung im Rathaus unter der Telefonnummer 02951/970-147.

Eltern, die ihre Kinder in einer städtischen Kita anmelden wollen, können die Einrichtungen während der Anmeldewoche beziehungsweise am Tag der offenen Tür kennenlernen. Aus erster Hand können sich interessierte Mütter und Väter unter anderem über das pädagogische Konzept, die Einrichtung und das Außengelände informieren.

In den Kindergärten Domental Büren, Hegensdorf, Siddinghausen, Weiberg und Weine können die Eltern beim vereinbarten Aufnahmegespräch während der Anmeldewoche vom 26. bis 30. September die Einrichtung besichtigen.

Am Dienstag, 20. September, haben Eltern die Möglichkeit, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr die Kindertageseinrichtung in Ahden kennenzulernen.

Die städtische Kindertageseinrichtung Astrid Lindgren in Steinhausen bietet Eltern einen Schnuppertag am Mittwoch, 21. September, von 16 bis 18 Uhr an. Um telefonische Terminabsprache wird gebeten.