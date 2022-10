Antje Huißmann feiert Premiere in Büren

Musikkabarett „Gute Miene“ ist erstmals in der Niedermühle zu sehen

Büren

Premiere in Büren: Das Musikkabarett „Gute Miene“ von und mit Antje Huißmann und Johannes Schäfermeyer ist erstmals am Freitag, 14.Oktober, 20 Uhr in der Niedermühle zu sehen.