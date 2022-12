Auf der A44 bei Geseke: Zoll stellt 34.000 Euro Bargeld sicher

Bereits am 7. Dezember wurde ein aus den Niederlanden kommenden Pkw zur Kontrolle auf die Rastanlage Hellweg Süd (Geseke) geleitet. Die Frage, ob sie verbotene Gegenstände mitführten, wurde von den beiden männlichen Insassen des Fahrzeugs verneint.

Der 49-jährige niederländische Fahrer gab jedoch an, 34.000 Euro Bargeld dabei zu haben. Das Geld gehöre seinem Bruder, der eine Firma in den Niederlanden betreibe und er habe den Auftrag, es für den Kauf eines LKW nach Paderborn zu bringen. Die Frage, warum der Betrag nicht per Banküberweisung übermittelt worden sei, ließ der Mann unbeantwortet.

Das Geld befand sich in einer Plastiktüte unter dem Beifahrersitz. Da die Zöllner Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der gemachten Aussagen hatten und die Herkunft sowie der Verwendungszweck vor Ort nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnten, wurde laut Hauptzollamt Bielefeld ein sogenanntes Clearingverfahren eingeleitet.

Das Bargeld ist bis zur Klärung der noch offenen Fragen sichergestellt. Der Fahrer durfte weiterfahren. Die weiteren Ermittlungen hat die gemeinsame Ermittlungsgruppe Düsseldorf vom Zollfahndungsamt Essen übernommen.