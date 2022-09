„Aushängeschilder“ im Südkreis gewürdigt

Geldpreise von 1000 bis 10.000 Euro winken beim Preis, den der Energieversorger Westfalen-Weser Netz an „kulturelle Aushängeschilder“ vergibt. Auszeichnungen gehen auch in den Südkreis: an die Bürener Kulturinitiative Niedermühle und an den Niederntudorfer Holzbildhauer Werner Schlegel.

Zu Tisch an der Stationskunst in Niederntudorf: Holzbildhauer Werner Schlegel erhielt von Kommunalbetreuerin Leonie Koch den Kulturpreis. Gratulanten waren Bürgermeister Ulrich Berger und Verwaltungsmitarbeiter Fabian Dirks.

Mit der Vergabe des Kulturpreises möchte Westfalen Weser Netz einen Beitrag zur Förderung der Kultur in ihrem Einzugsgebiet, das von Warendorf bis zur Landesgrenze nach Niedersachsen reicht, leisten. Die Ehrung wird in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben.

Ihr Ziel ist es, „kulturelle Aushängeschilder“ der Region ins Rampenlicht zu rücken, die in besonderer Art und Weise die kreative Landschaft prägen und beispielhaft für eine lebendige, kulturelle Vielfalt stehen. Mit dem Kulturpreis möchte Westfalen Weser, als rein kommunales Unternehmen, nachhaltig neuen Schwung in die Kulturszene in der Region bringen.

Bildhauer Werner Schlegel aus Niederntudorf war von einer unabhängigen Jury, die von der Stadt Salzkotten gebildet wurde, als Kandidat vorgeschlagen worden. Vorausgegengen war ein Findungsprozess, bei dem Kandidaten aus der Bevölkerung vorgeschlagen wurden. Der Rat schloss sich der Empfehlung der Jury an. Die Auszeichnung, die mit einem Preisgeld von 2000 Euro dotiert ist, überreichte WW-Kommunalbetreuerin Leonie Koch .

Werner Schlegel hat in Niederntudorf unter den Namen „Stationskunst“ einen offenen Ausstellungsraum aufgebaut, den er Künstlern für Ausstellungen zur Verfügung stellt. Gegründet und geleitet wird „Stationskunst“, der Namen steht in Verbindung mit dem in der Nachbarschaft befindlichen ehemaligen Niederntudorfer Bahnhofsgebäude, von Werner Schlegel.

Freuen sich über die Auszeichnung für die Kulturinitiative Niedermühle in Büren: Bürgermeister Burkhard Schwuchow, Liane Eckert und Bärbel Olfermann von der Kulturinitiative Niedermühle Büren sowie Christiane Rüsel, Westfalen Weser. Foto: Stadt Büren

Ebenfall als „Aushängeschild“ ausgezeichnet wurde die Kulturinitiative Niedermühle Büren, die eine Gewinnsumme von 2000 Euro erhält. „Wir freuen uns, dass Stadt und Rat, allen voran Bürgermeister Burkhard Schwuchow, uns für den Preis vorgeschlagen haben“, sagt Bärbel Olfermann, Vorsitzende der Kulturinitiative Niedermühle. Sie gehört zum Kreis derer, die sich ehrenamtlich um den Erhalt und den kulturellen Betrieb eines der ältesten Gebäude der Stadt kümmern.

In der Kulturinitiative Niedermühle werden Berührungspunkte für jeden angeboten: Konzerte vielfältigster Ausrichtung, Lesungen, Kindertheater, Kreativworkshops für Kinder und Jugendliche und natürlich Chorgesang. „Im Kulturhaus Niedermühle sind Bühne und Räume für alle Interessierten offen, die sich kulturell engagieren möchten“, erläutert Liane Eckert, die den Betrieb als Geschäftsführerin managt.

Die Niedermühle Büren versteht sich als Treffpunkt kultureller und generationsübergreifender Begegnung und steht im Netzwerk mit örtlichen und überörtlichen Akteuren, die insgesamt das Ziel haben, mit lebendiger kultureller Vielfalt die Region zu prägen.

Vor einigen Wochen ist bereits eine weitere der Auszeichnungen ins Kreisgebiet gegangen: an Künstlerin Nelo Thies aus Borchen.