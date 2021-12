Banner gestohlen

Kurz vor Weihnachten ist an der Königstraße auf dem Vorplatz der Nikolauskirche ein mehrere Quadratmeter großes Fotobanner gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unten links gezeigte Folie des Fotoprojekts Heimat war an dem Bauzaun auf dem Kirchenvorplatz befestigt.

Die Stadt Büren hat Strafanzeige erstattet. Das Banner war neben anderen Plakaten an dem Dreieck aus Bauzäunen unterhalb der Pfarrkirche neben der Nikolaus-Statue aufgehängt worden. Es ist Teil einer Fotoausstellung in Kooperation mit den beiden Bürener Gymnasien. Die Bilder stammen von Schülerinnen und Schülern. Der Diebstahl des Banners mit einer Collage aus dem „Fotoprojekt Heimat“ wurde laut Polizei am 21. Dezember festgestellt. Die bedruckte Folie hat eine Größe von 340 mal 173 Zentimetern. Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige oder den Verbleib des Banners nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.