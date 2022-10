Bei Apfelernte abgestürzt: 82-Jähriger schwer verletzt

Büren-Steinhausen

Ein 82-jähriger Mann hat am Montag beim Sturz aus einem Apfelbaum schwere Verletzungen erlitten. Er war gegen 14.30 Uhr am Schnadweg in Büren-Steinhausen (Kreis Paderborn) mit einer Leiter in den Baum gestiegen, wie die Polizei weiter berichtet.