Bekannter Gastronom übernimmt Restaurant am Quax-Hangar in Büren

Die Dachterrasse auf dem Quax-Hangar am Paderborn-Lippstadt Airport in Büren-Ahden hat einen neuen Pächter. Zum 1. Juli haben Klaus Vogt und Olga Seller das Lokal mit Blick auf das Rollfeld übernommen. Die Gastronomen sind keine Unbekannten und betreiben bereits mehrere Restaurants unter anderem in Paderborn und Lippstadt mit einem sehr einprägsamen Namen.

Die „Panolo Panorama Lounge“ – so der offizielle Name – wurde bislang von Rüdiger Göke geführt, der auch das Airport-Hotel leitete, welches verkauft wurde und einen neuen Betreiber hat. Neuer Inhaber der Gastronomie über den Quax-Hangar ist „Bärlin Curry“, eine Gesellschaft mit Sitz in Paderborn, die Filialen in Paderborn, Lippstadt und Hamm betreibt. Der Fokus dort liegt auf Burgern, Salat, Wraps und Pommes.

Ähnlich sieht auch fürs erste die Speisekarte in der neuen Lokalität auf dem Quax-Hangar aus. Aber nur vorerst: „Wir sind noch in der Findungsphase. Der Fokus liegt künftig auf hochwertigen Speisen“, beschreibt es Betriebsleiter Dieter Hoffmann. Gäste sollen nach Feierabend hier gutes Essen oder ein kühles Getränk genießen. Der Fokus soll künftig auf der Eventgastronomie liegen – also Hochzeiten, Businessevents und Geburtstage. 150 bis 200 Besucher sind möglich. Bei größeren Gesellschaften soll der Quax-Hangar darunter mitbenutzt werden, wo der Verein zur Förderung von historischem Fluggerät seine Schmuckstücke zeigt. Dann sind sogar 200 bis 300 Gäste möglich.

Erste Buchungen liegen bereits vor. Punkten wollen die neuen Betreiber mit dem Ambiente und opulenter Dekoration. So gäbe es auch Kontakte zu einer Floristik-Weltmeisterin, die gegen Bezahlung ihre Dienste anbietet, so Hoffmann: „Wir wollen Außergewöhnliches anbieten.“

Leitet künftig das Panorama-Restaurant auf dem Quax Hangar: Betriebsleiter Dieter Hoffmann. Foto: Franz Purucker

Dazu sind auch einige Umbauten und ein Relaunch bis April 2023 geplant. So soll die Terrasse erhöht werden, um den Gästen freie Sicht auf das Rollfeld des Flughafens zu bieten und der Name auf „Air Hangar“ geändert werden.

Wer diesen Blick bei der eigenen Feier genießen will, muss aber tiefer in die Tasche greifen. „Bei Events mit Alkohol besteht ein erhöhtes Risiko. Dann ist Sicherheitspersonal vorgeschrieben“, erklärt Roland Hüser, der als Flughafengeschäftsführer gleichzeitig Verpächter des Areals ist. Bezahlen muss dies der Gastgeber.

Auch die Innenräume sollen sich noch komplett verändern. Foto: Franz Purucker

Der vorherige Betreiber hatte täglich einen Mittagstisch angeboten. „Es hat sich gezeigt, dass das hier nicht sieben Tage pro Woche funktioniert, sondern eher, wenn die Leute Zeit haben“, so Hüser weiter. Der neue Betreiber öffnet fürs Erste nur sonntags, plant künftig einen Mittagstisch donnerstags bis sonntags und will eventuell zusätzlich abends öffnen.

Für den Flughafen sind die Gesellschafter Klaus Vogt und Olga Seller keine Neulinge. Bereits seit April 2019 werden die Gastrobetriebe in der Abflughalle und im Sicherheitsbereich von dem Unternehmen betrieben und das trotz Pandemie erfolgreich. Die dortige Küche wird auch von der neuen Gastronomie über dem Quax-Hangar mitbenutzt.