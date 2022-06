„Wege durch das Land“: Besondere Lesung auf Gut Holthausen bei Büren

Auf Gut Holthausen bei Büren macht das Literatur- und Musikfestival „Wege durch das Land“ am Samstag, 25. Juni, mit einer hochkarätig besetzten Veranstaltung Station. Eine Nacht lang kann das Publikum Lesungen und Konzerten unter dem Sternenhimmel lauschen. Für jeden Besucher steht ein Liegestuhl zur Verfügung – träumen, wegdösen und die Gedanken ziehen lassen, ist ausdrücklich erlaubt.

Vorgetragen werden Werke von William Shakespeare. Der Dramatiker hatte eine ganz besondere Beziehung zum Schlaf, zur Nacht und zur Schlaflosigkeit. Einerseits war der Schlaf für ihn der Ort, an dem sich der Mensch von sich selbst erholen kann, indem er träumt und ausruht. Andererseits birgt er Gefahren und steht metaphorisch für den Tod.

„Wege durch das Land“ wird gemeinsam mit William Shakespeare eine ganze Nacht durchmachen. Neben ausgewählten Szenen aus Shakespeares Stücken werden auch seine Sonette zu hören sein, ebenso wie viele andere Texte zum Thema, wie etwa Gedichte von Mascha Kaléko und Erich Kästner oder Kurzgeschichten von Dorothy Parker. Die Schauspielerin Eva Meckbach und der Schauspieler Dimitrij Schaad werden von 22 Uhr bis zum Sonnenaufgang immer wieder Sonette und Texte lesen, während die Zuschauer in die Sternennacht hinaufschauen können. Nach Mitternacht wird Autor Bernd Brunner, dessen Bücher stets an der Schnittstelle zwischen Kunst- und Wissenschaftsgeschichte stehen, „Das Buch der Nacht“ vorstellen, in dem er unzählige Fakten, Geschichten und Mythen über die Nacht, den Schlaf und die Dunkelheit versammelt.

Die Musiker „Morpheus“ begleiten die auf unserer Reise durch die Nacht. In seinem Programm „Hush!“ widmet sich das Quartett der Musik Purcells jenseits der Genregrenzen. Aus Bassposaune, Althorn und Altsaxophon entsteht ein so eigenwilliger wie homogener Klang, der mit vierstimmigem A-cappella-Gesang wechselt.

Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung draußen unter dem Sternenhimmel am alten Kloster Holthausen statt. Die Veranstaltung endet mit einem gemeinsamen Frühstück bei Sonnenaufgang. Karten gibt es unter: www.wege-durch-das-land.de/karten.