Blechwerkstatt und Bürener Frauenchor Fine Art musizieren für den guten Zweck

Benefizkonzert in Paderborn

Paderborn

Musikalische Premiere: Die Bläser der Blechwerkstatt aus Paderborn und der Frauenchor Fine Art aus Büren haben in der Kiliankirche in Paderborn ein gemeinsames Konzert für den guten Zweck gegeben. 4200 Euro gehen an die Paderborner Tafel.