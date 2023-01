Polizei sucht Zeugen und Videos nach Böllerwurf in Büren

Nach Böllerwürfen auf Feuerwehrleute in der Silvesternacht in Büren laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Zur Aufklärung der Körperverletzungsdelikte werden jetzt Zeugen gesucht, insbesondere Personen, die Aufnahmen mit ihren Handys gemacht haben.

Wie berichtet, war die Feuerwehr in der Silvesternacht gegen 0.40 Uhr zu einem Heckenbrand an der Barkhäuser Straße gerufen worden. Beim Löscheinsatz flogen plötzlich Böller auf die eingesetzten Wehrleute. Zwei Einsatzkräfte (37/45) erlitten Verletzungen. Am Tatort konnte ein Tatverdächtiger (19) festgehalten werden. Einer weiteren Person gelang die Flucht.

Nach den Erkenntnissen der Polizei haben sich zur Einsatzzeit einige bislang unbekannte Personen, darunter mehrere Jugendliche, am Brandort aufgehalten. Die Kripo geht davon aus, dass die Szenerie rund um den Heckenbrand und den Feuerwehreinsatz per Handy als Video aufgezeichnet oder Fotoaufnahmen gemacht wurden. Diese Aufnahmen seien für die Ermittlungen von Bedeutung. Personen, die Aufnahmen gemacht haben oder wissen, wer sein Handy für Fotos oder Videos genutzt hat, werden gebeten, sich unter Tel. 05251/3060 bei der Polizei zu melden.